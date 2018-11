Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

16,295 EUR +0,59% (23.11.2018, 09:09)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die zwei Gewinnwarnungen im laufenden Jahr hätten gezeigt, dass die operativen Probleme beim Essener Konzern groß seien. Das Chaos bei thyssenkrupp betreffe allerdings nicht nur die einzelnen Sparten. Auch die anhaltende Führungskrise auf Konzernebene belaste. So verkomme die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef erneut zur Posse.In dieser Woche habe der Aufsichtsrat von thyssenkrupp eigentlich zwei neue Mitglieder nominieren wollen. Trotz einer mehrstündigen Sitzung hätten sich jedoch die Kontrolleure nur auf die frühere Bosch-Managerin Martina Merz einigen können. Bei der wichtigeren Personalie dagegen habe es keine Einigung gegeben. Vor allem die finanziellen Forderungen von Daimler-Finanzvorstand Bodo Uebber seien den Arbeitnehmervertretern zu weit gegangen.Uebber habe als gute Wahl gegolten. Umso schlimmer sei es, dass in den Gremien offensichtlich weiterhin keine Mehrheiten zustande kämen. Die Ablehnung zeige erneut die Macht der Arbeitnehmer bei thyssenkrupp. Hinzu kämen die schwierigen Großaktionäre Krupp-Stiftung, Cevian und Elliott. So bleibe der Umbau schwierig, der Essener Konzern in der Krise und die thyssenkrupp-Aktie auf Talfahrt. Anleger sollten nicht in das fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:16,46 EUR +1,11% (23.11.2018, 09:24)