Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die langjährige Krise bei thyssenkrupp habe beim Konzern seine Spuren hinterlassen. Vor allem die Krupp-Stiftung habe dabei auch keine gute Figur abgegeben. Lange habe Stiftungschefin Ursula Gather ein klares Bekenntnis vermieden und somit zur Führungskrise beim Konzern beigetragen. Nun habe sie sich zur Abspaltung der Aufzüge geäußert - was stecke dahinter?Im Gespräch mit der "Rheinischen Post" habe Gather erklärt, dass es bei thyssenkrupp nun um "die schnelle Wiederherstellung von Performance und Profitabilität" gehe. Es sei bei der Abspaltung der Aufzugsparte "natürlich am besten, an Elevator, dem ertragreichen Geschäft möglichst hoch beteiligt zu bleiben". Es sei zwar positiv zu werten, dass Gather endlich ein Statement abgebe - dennoch werfe ihre Vorgehensweise erneut Fragen auf.Seit dem Abgang von Konzernchef Guido Kerkhoff gelte ein Komplettverkauf der Aufzüge bei thyssenkrupp als favorisiertes Szenario. Dass nun ausgerechnet die Krupp-Stiftung, die noch immer 21 Prozent an thyssenkrupp halte und von der zuletzt klare Worte vermisst worden seien, eine andere Lösung öffentlich favorisiere, scheine erneut unglücklich.Bereits in der Vergangenheit habe Gather stark in der Kritik gestanden. Den Abgang von Ex-Chef Heinrich Hiesinger habe sie mit vorangetrieben, indem sie ihm die Rückendeckung verweigert habe. Zudem erscheine fraglich, ob die Stiftung ihre Satzung überhaupt noch erfülle, nach der sie die Einheit des Unternehmens wahren müsse. Beim Umbau des Konzerns, der vor allem auch vom zweiten Großaktionär Cevian vorangetrieben worden sei, habe sich Gather bislang im Hintergrund gehalten - sehr zum Missfallen aller Beteiligten. Fraglich allerdings, ob ihr Vorstoß ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt besser ankomme.Anleger setzen weiter auf steigende Kurse und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link