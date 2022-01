Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,916 EUR -2,22% (28.01.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,836 EUR -3,77% (28.01.2022, 17:40)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (30.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Spannung steige. Am kommenden Freitag, 4. Februar, finde die Hauptversammlung von thyssenkrupp statt. In der Folgewoche am Donnerstag, 10. Februar, präsentiere der Essener MDAX-Konzern dann Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22.Für das abgelaufene Quartal werde mit einem Umsatz von 8,73 Mrd. Euro gerechnet, das operative Ergebnis (EBIT) solle bei 276 Mio. Euro liegen. Unter dem Strich könnte somit ein Gewinn von 110 Mio. Euro übrig bleiben, was nach den teils herben Verlusten der jüngeren Vergangenheit die Nachhaltigkeit der Trendwende untermauern würde.Spannung verspreche zudem der Blick auf den Free Cashflow. Hier habe der Konzern selbst für das laufende Geschäftsjahr angekündigt, die Verlustzone zu verlassen. Gelinge es wirklich, kein Geld mehr zu verbrennen, wäre das ein wichtiger Schritt hin zu einer Neubewertung. Denn dann könnten die seit dem Verkauf der Aufzugssparte vorhandenen Barmittel tatsächlich in den Konzernumbau und die Neuausrichtung etwa beim Stahl gesteckt werden und müssten nicht mehr zur Deckung der Löcher in der Bilanz hergenommen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: