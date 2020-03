Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

3,758 EUR +5,86% (20.03.2020, 14:32)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

3,774 EUR +6,31% (20.03.2020, 14:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp überzeuge am heutigen Freitag mit einem deutlichen Kursplus. Anleger, die auf eine Trendumkehr setzen würden, sollten sich jedoch nicht zu früh freuen. An der Gesamtsituation habe sich für den Konzern nichts geändert. Auch der TSI-Wert sei erschreckend schwach.Mit einem Kurs von 3,52 Euro habe die thyssenkrupp-Aktie am Donnerstag einen neuen historischen Tiefstkurs verkraften müssen. Dank des zarten Rebounds am Gesamtmarkt gehe es jedoch auch für die leidgeplagte Aktie nun erstmal wieder eine Etage höher. Von einer tiefgehenden Trendwende könne man jedoch noch lange nicht sprechen. Der Konzern kämpfe um das Überleben. Schließlich sei das Geschäft von thyssenkrupp stark zyklisch - eine nachhaltige Rezession, von der die meisten Experten mittlerweile ausgehen würden, dürfte das Unternehmen deutlich treffen. Konzernchefin Martina Merz, die sich bereits zuletzt schwer getan habe, thyssenkrupp für die Zukunft fit zu machen, dürften harte Monate ins Haus stehen.Der Rebound rechtfertige noch lange keinen Kauf. Neben der schwachen Charttechnik, spreche auch der TSI-Wert eindeutig gegen thyssenkrupp. Laut der neuesten TSI-HDAX-Rangliste rangiere die Aktie mit einem TSI-Wert von 2,78 Prozent gerade einmal auf dem 96. von 98. Plätzen. Zur Erinnerung: Laut dem TSI-System liege ein Kaufsignal erst vor, wenn eine entsprechende Aktie einen Wert von über 90 Prozent aufweise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: