Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.05.2020/ac/a/d)



DüsseldorfKulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Marinesparte des MDAX-Konzerns bleibe im Fokus. Nachdem in dieser Woche bereits bekannt geworden sei, dass die Rivalen Lürssen und German Naval Yards (GNY) künftig enger zusammenarbeiten würden, hane GNY nun seinen Widerstand gegen die Vergabe des Milliardenauftrags für das deutsche Kampfschiff "MKS 180" zurückgezogen. Das betreffe auch thyssenkrupp Marine Systems.Mit der Beschaffung von vier neuen Schiffen habe die Regierung die niederländische Damen-Werft beauftragt. GNY habe sich mit thyssenkrupp Marine Systems als Subunternehmer ebenfalls für den 5,3 Milliarden Euro schweren Auftrag beworben und den Kürzeren gezogen. Daraufhin habe GNY gedroht, notfalls vor Gericht zu gehen und einen Nachprüfungsantrag gestellt, der nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nun zurückgezogen worden sei.Nachdem der Zusammenschluss von GNY und Lürssen mit Unterstützung des Bundes ausgearbeitet worden sei, sei damit zu rechnen, dass dabei auch vereinbart worden sei, dass der Widerstand gegen den "MKS 180"-Auftrag aufgegeben werde. Für thyssenkrupp bedeute das natürlich keine gute Nachricht, da die Marinesparte ohnehin zu kämpfen habe. Ob die Auslastung ohne den Großauftrag gesichert werden könne, sei fraglich - zumal thyssenkrupp auch bei der deutschen Werftenkonsolidierung nun vorerst außen vor bleibe.Anleger sollten das Risiko vorerst weiter meiden und an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: