Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktie von thyssenkrupp kenne derzeit kein Halten - allerdings nach unten. Auch am heutigen Mittwoch verliere das Papier erneut. Am Nachmittag liege die Aktie gut 2 Prozent im Minus bei 7,98 Euro. Damit gehöre der Wert zu den fünf stärksten Verlierern des Tages im MDAX. Nur Dürr, TeamViewer, Siltronic und CTS EVENTIM würden sich noch schlechter entwickeln.Da hätten auch die jüngsten positiven Kommentare einiger Analysten nichts geholfen. Analyst Carsten Riek von der Invesmentbank Credit Suisse habe mit einem Ziel von 14 Euro eine Empfehlung aus. Die Trennung von der Aufzugsparte hebe den fairen Wert und steigere zudem die finanzielle Flexibilität, so der Experte. Der Verkauf sei nicht nur dank des unerwartet hohen Erlöses die beste Option für die Anleger gewesen - der Konzern spare auch einen dreistelligen Millionenbetrag an Steuern, die bei einem Börsengang angefallen wären.Sein Kollege David Varga von der Privatbank Metzler habe derweil zumindest seine Verkaufsempfehlung aufgegeben und signalisiere mit seinem erhöhten Ziel von 10,20 Euro ebenfalls leichtes Potenzial. Den Spartenverkauf sehe auch er als wichtigen Schritt nach vorn.Die DZ BANK habe den fairen Wert für thyssenkrupp nach dem Verkauf der Aufzugsparte von 11,50 auf 9,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen. Dieser Ausgang sei das wahrscheinlichste Szenario gewesen, so Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag veröffentlichten Studie. Mit den neuen Mitteln könne der Industriekonzern zwar die Bilanz sanieren. Gleichzeitig verliere er aber den wichtigsten Stabilitätsanker und das aussichtsreichste Geschäftsfeld.Die Aktie von thyssenkrupp ist zuletzt auf ein neues Tief seit dem Jahr 2003 gefallen. Das Papier sei charttechnisch stark angeschlagen.Anleger warten vor einem Neueinstieg vorerst ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 04.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)