Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,95 EUR -1,93% (24.05.2019, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,99 EUR -1,92% (24.05.2019, 16:06)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp befinde sich seit Januar letzten Jahres auf Talfahrt. Vom Hoch im Juli 2017 sei es um über 55 Prozent bergab gegangen. Die Abspaltung der Aufzugsparte solle für eine Trendwende sorgen. Doch das Stahlgeschäft laste auf der Aktie. Zudem würden große Fonds ihre Leerverkäufe kontinuierlich aufstocken.Zuletzt habe der Aufsichtsrat einstimmig für das neue Konzept des Managements gestimmt, welches den weitreichenden Umbau des Konzerns und einen damit verbundenen Abbau von 6.000 Stellen beinhalte. Auch wenn der Konzern als Ganzes erhalten bleiben solle, könnte frisches Geld aus einem Teilverkauf der profitablen Aufzugssparte in die Kassen gespült werden. Mit den Einnahmen solle "die Weiterentwicklung der einzelnen Unternehmen im Konzern vorangetrieben werden", so der Vorstandschef Guido Kerkhoff.Auslöser des Strategieschwenks sei das Scheitern der Fusion der Stahlsparte von thyssenkrupp mit dem indischen Wettbewerber Tata gewesen. Kerkhoff habe die Fusion abgeblasen, weil er nicht mehr mit dem Ja der EU-Kommission zu dem Bündnis gerechnet habe. Durch den Zusammenschluss wäre Europas zweitgrößter Stahlkonzern entstanden. thyssenkrupp habe so die Abhängigkeit vom schwankenden Stahlgeschäft verringern wollen, das unter Überkapazitäten und dem Wettbewerbsdruck aus Asien leide. Jetzt bleibe der Stahl zusammen mit dem Materialhandel ein Kernbereich des Konzerns.Für Anleger seien das keine guten Nachrichten, denn das Stahlgeschäft bleibe volatil. An der Börse seien Zykliker derzeit nicht gefragt. Diese Entwicklung spiegle sich auch im Chart der Aktie wider. Der Kurs kenne seit fast zwei Jahren nur die Richtung nach unten. Offenbar würden die großen Player mit weiteren Kursverlusten rechnen. Zuletzt hätten zwei Fonds ihre Shortpositionen ausgeweitet. Die größten Leerverkaufpositionen würden nun BlackRock, Arrowstreet und AQR Capital Management halten.Mutige Anleger platzieren ein Kauflimit bei 11,20 Euro, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2019)Mit Material von dpa-AFX