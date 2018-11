Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Wertpapier befinde sich weiter im freien Fall. Auch unter dem neuen Konzernchef Guido Kerkhoff sei aktuell keine Besserung in Sicht. Nach einer Gewinnwarnung gehe die Aktie am Freitag erneut auf Tauchstation. Ein neues Zwei-Jahres-Tief werde im frühen Handel markiert.Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 rechne der Konzern nur noch mit einem Überschuss von 100 Mio. Euro. Das Problem: Das Kartellverfahren wegen möglicher Absprachen bei Stahlpreisen entwickle sich negativ, sodass jetzt Rückstellungen gebildet worden seien. Hinzu kämen Risiken in der Komponentensparte und Probleme bei Stahl und Aufzügen. Die EBIT-Prognose sei von 1,8 auf 1,6 Mrd. Euro zurückgenommen worden.Die erneute Gewinnwarnung sei ein heftiger Rückschlag für den Konzern auf dem Weg zu einer höheren Profitabilität. Es zeige sich, dass Kerkhoff noch mit vielen Altlasten und hausgemachten Problemen zu kämpfen habe. Auch der angestrebte Umbau benötige nach wie vor viel Zeit. Zumal die Umstrukturierung auch personell gerade noch auf Hochtouren laufe: So solle jetzt auch Andreas Schierenbeck, der Chef der Aufzugsparte, das Unternehmen verlassen.Es gibt aktuell keinen Grund für einen kurzfristigen Neueinstieg bei der thyssenkrupp-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: