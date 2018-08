Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals hätten auf operativer Ebene im Rahmen der Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Eigenkapitalquote (30.06.2018: 9,7%) bewege sich weiterhin auf einem stark verbesserungswürdigen Niveau. Der Ende Juli teilweise gesenkte Ausblick für 2017/18 (30.09.), der noch Steel Europe beinhalte, sei überwiegend bestätigt worden. Während mit dem vereinbarten europäischen Stahl-Gemeinschaftsunternehmen ein großer Schritt zur stärkeren Fokussierung (Industriegeschäft) gemacht worden sei, werde ein stärkerer Konzernumbau (Material Services, Marineschiffbau) auf sich warten lassen, bis ein neuer CEO gefunden worden sei. Das erstmals genannte Cashflow-Ziel für 2020/21 stelle eine deutliche Verbesserung gegenüber der aktuell schwachen Situation dar. Ferner seien die mittelfristigen Margenziele für die Bereiche mehrheitlich reduziert worden. Diermeier habe seine EPS-Prognosen angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 09.08.2018)