Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,304 EUR -7,13% (11.08.2021, 11:01)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,268 EUR -7,21% (11.08.2021, 10:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (11.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit deutlichen Verlusten habe am Mittwoch die thyssenkrupp-Aktie auf die Prognose des Essener Konzerns für den freien Cashflow reagiert. Das Unternehmen habe seine Erholung zwar im dritten Quartal fortgesetzt. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis hätten sich im Vergleich zum Corona-bedingt schwachen Vorjahr spürbar verbessert.Die Jahresprognose habe thyssenkrupp bekräftigt. Dabei gehe das Management für das Schlussquartal von einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung und strukturellen Verbesserung der Geschäfte aus. Seine Prognose für den von Analysten besonders beachteten Mittelfluss (Cashflow) vor Fusionen oder Zukäufen habe der Konzern präzisiert und erwarte nun einen Abfluss von 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro. Bislang habe das Management angekündigt, die Kennziffer "in Richtung minus einer Milliarde Euro" verbessern zu wollen. Dies habe zu Missmut bei den Anlegern geführt.Der jüngste Erholungsversuch sei mit dem heutigen Kursrückgang erst einmal wieder gestoppt. Anleger sollten vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: