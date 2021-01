Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,798 EUR +0,49% (20.01.2021, 11:41)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Gemäß mehrerer Medienberichte erwäge die Unternehmensleitung eine Abspaltung (Spin-off) der Stahlaktivitäten an die eigenen Aktionäre. Dies wäre eine neue Option, denn bisher habe das Management die Varianten Stand-alone im Konzern, Partnerschaften (Gemeinschaftsunternehmen) und Konsolidierung (Verkauf) aufgeführt. Vor dem Hintergrund, dass v.a. die erste und letzte Variante auf Probleme bzw. Widerstände stoße, wäre ein Spin-off mit Börsenlisting nach Meinung des Analysten eine recht "elegante" Vorgehensweise. Steel Europe hätte dadurch einen eigenen Zugang zur externen Eigenkapitalbeschaffung. Allerdings müsste thyssenkrupp die Stahlsparte nach Erachten des Analysten mit erheblichen liquiden Mittel wegen der hohen Pensionslasten ausstatten. Zumindest könne seines Erachtens die Option Spin-off als gewisser Hebel in den Verkaufsverhandlungen mit Liberty Steel verwendet werden.Die Stahlpreise seien seit der letzten Kommentierung des Analysten (am 20.11.2020) unerwartet deutlich geklettert (u.a. wegen Eisenerzpreis (3 Monate: +40%)), was der Geschäftsentwicklung des Problembereichs Steel Europe helfen sollte. Eine Guidance-Erhöhung rücke seines Erachtens näher. Ferner könnte sich für die Division Bergbau eine Lösung ergeben (Verkaufsverhandlungen mit FLSmidth). Zudem habe es beim "Megathema" Wasserstoff Fortschritte gegeben. Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2020/21e: -1,50 (alt: -1,78) Euro; EPS 2021/22e: +0,36 (alt: +0,29) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die thyssenkrupp-Aktie (3 Monate: +104%; Stahlpreisanstieg, abzeichnende Fortschritte beim Konzernumbau) unverändert mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 5,10 Euro auf 10,10 Euro erhöht. (Analyse vom 20.01.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:9,774 EUR +1,22% (20.01.2021, 11:27)