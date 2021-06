Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,404 EUR -7,26% (15.06.2021, 15:02)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,358 EUR -7,98% (15.06.2021, 15:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (15.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im eigentlich freundlichen Marktumfeld müsse die thyssenkrupp-Aktie am Dienstag massive Verluste verkraften. Mit einem Minus von mehr als sieben Prozent sei thyssenkrupp der größte Verlierer im MDAX. Der Titel notiere auf dem tiefsten Stand seit Januar. Der Grund für die Verluste sei schnell gefunden.Die fallenden Metallpreise würden thyssenkrupp das Leben schwer machen. Der gesamte europäische Rohstoffsektor zeige sich so am Dienstag schwach.Zuletzt seien steigende Stahlpreise hauptverantwortlich für die gute Entwicklung der Stahl-Aktien gewesen. Die Aussicht auf ein Ende der Pandemie und eine massive Belebung der Konjunktur hätten hier über Wochen für Auftrieb gesorgt. Doch nun würden sich die Sorgen mehren, dass die Euphorie bereits zu weit gelaufen sei - mit entsprechenden Folgen für Konzerne wie thyssenkrupp, deren Kursbelebung angesichts nach wie vor schwacher Bilanzen auf tönernen Füßen stehe.Die Risiken bleiben entsprechend groß, auch wenn bei einem erfolgreichen Umbau eine deutlich höhere Bewertung möglich wäre, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link