Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,915 EUR +0,60% (05.02.2020, 16:46)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,92 EUR +0,28% (05.02.2020, 16:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Kurssturz nach der Hauptversammlung zeige, dass immer mehr Anleger die Geduld mit thyssenkrupp verlieren würden. Nach wie vor würden Details zum lange angekündigten Umbau fehlen. Bis Ende Februar solle zumindest eine Entscheidung über den Verkauf der Aufzüge fallen. Die RAG-Stiftung habe nun ebenfalls Interesse signalisiert. Derweil würden auch die Arbeitnehmer klare Forderungen stellen."Wir dementieren das nicht", habe der Chef der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, zu Reuters auf die Frage gesagt, ob die Stiftung Teil eines Bieterkonsortiums sei. Zu Details habe er sich aber noch nicht äußern wollen. "Wir müssen noch ausloten, was ThyssenKrupp genau anbieten will." Zuletzt habe es geheißen, dass die Stiftung, die für die Finanzierung der Folgekosten des Steinkohleausstiegs zuständig sei, unter eine Milliarde Euro in dem Bieterkonsortium mit den Finanzinvestoren Cinven und Advent investieren wolle.Für die Stiftung eigne sich das hochprofitable und wachstumsstarke Aufzugsgeschäft bestens, um sich breiter aufzustellen. Bislang halte sie vor allem die Mehrheit am Spezialchemiekonzern Evonik. Der Fokus solle künftig aber auch abseits der Chemie gelegt werden.Wer am Ende beim Verkauf der Aufzüge zum Zug komme, sei noch völlig offen. Allerdings dürften auch die Arbeitnehmer ein gewichtiges Wörtchen mitreden. "Wir wollen einen Tarifvertrag mit Sicherheiten für Standorte und Beschäftigte. Dafür werden wir kämpfen", habe "Reuters" Gewerkschaftsvertreterin Susanne Herberger am Dienstag nach Betriebsversammlungen an mehreren Standorten zitiert.Allerdings sollten nur risikobewusste Anleger auf das Comeback setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link