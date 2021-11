Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,836 EUR -8,20% (26.11.2021, 15:52)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,926 EUR -6,93% (26.11.2021, 15:37)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für thyssenkrupp kämen die Sorgen vor der neuen Corona-Variante aus dem Süden Afrikas zur Unzeit. Gerade erst hätten gute Zahlen, eine zuversichtliche Prognose und Gerüchte über mögliche Börsengänge von Stahl und Wasserstoff-Geschäft das Vertrauen der Anleger zurückgebracht. Nun drücke ein sechsprozentiger Kursverlust die Aktie aber wieder in den einstelligen Kursbereich.Bei vielen Anlegern dürften angesichts der neuen Corona-Entwicklungen schlechte Erinnerungen aufkommen. Im vergangenen Jahr habe der Crash die thyssenkrupp-Aktie deutlich unter die 4-Euro-Marke gedrückt. Gut zwei Milliarden Euro sei der einst so stolze Industriekoloss damals an der Börse nur noch wert gewesen. Vom alten Glanz sei man zwar auch jetzt noch weit entfernt, doch zumindest sei es operativ zuletzt wieder klar bergauf gegangen. Der Trend könnte nun in Gefahr geraten.Für Panik sei es angesichts der dünnen Datenlage rund um die neue Corona-Variante natürlich noch zu früh. Doch sollten erneut Lockdowns und Einschränkungen drohen, könnte etwa der Stahlboom schnell vorbei sein. Und noch sei thyssenkrupp trotz der hohen Cash-Reserven nicht gefestigt genug, um solche Rückschläge wegzustecken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: