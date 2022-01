Mit Material von dpa-AFX



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (13.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) zugreifen.Auf dem Kapitalmarkttag habe thyssenkrupp das deutliche Wachstumspotenzial des Wasserstoffgeschäfts hervorgehoben. Unter dem neuen Namen Thyssenkrupp Nucera solle die Tochter voraussichtlich an die Börse gehen, die Mutter wolle aber beteiligt werden. "Der Aktionär" zeige, was Anleger jetzt wissen müssten.Erste Zahlen zu Nucera seien bereits am Morgen bekannt geworden. So würden für das Wasserstoffgeschäft bis zum Geschäftsjahr 2024/25 Erlöse von rund 600 bis 700 Millionen Euro angepeilt. Im abgelaufenen Jahr 2020/21 seien die Erlöse um rund ein Viertel auf 319 Millionen Euro gestiegen, das EBIT habe stabil bei 27 Millionen Euro gelegen. Dabei habe noch das klassische Chlor-Alkali-Geschäft dominiert. Dies solle sich jedoch mittelfristig ins Gegenteil verkehren. Die Schwelle zur Profitabilität solle das Wasserstoffgeschäft im Geschäftsjahr 2023/24 erreichen. Langfristig rechne Finanzvorstand Arno Pfannschmidt hier mit Renditen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.Per Ende Dezember habe Nucera auf einen Auftragsbestand für "grünen" Wasserstoff von rund 900 Millionen Euro blicken können. Das Chlor-Alkali-Geschäft komme dazu auf ein Neugeschäft von etwa 400 Millionen Euro. Die Erlöse sollten sich in dem Bereich in den kommenden Jahren weiter stabil entwickeln, habe Pfannschmidt auf der Investorenveranstaltung gesagt - mit etwa 300 Millionen Euro bis 2025/26.Bei einem möglichen Börsengang von Nucera werde noch immer eine Bewertung von rund fünf Milliarden Euro für möglich gehalten. CFO Pfannschmidt kalkuliere mit primären Erlösen aus dem Börsengang von 500 bis 600 Millionen Euro. Dabei gebe es die Möglichkeit einer Zweitplatzierung, habe er gesagt.Der Wasserstoffmarkt solle sich Erwartungen zufolge bis zum Jahr 2050 versiebenfachen. Die bisher fossile Erzeugung solle dann überwiegend auf grünen Wasserstoff umgestellt werden, so die Überzeugung. Studien zufolge sollten dann 60 bis 80 Prozent davon klimaneutral erzeugt werden.Die Entwicklung rund um den Wasserstoff sei ein Katalysator für die thyssenkrupp-Aktie, ein IPO wäre sehr zu begrüßen. Die Bewertung der Mutter lasse dann noch viel Luft nach oben.Anleger können zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)