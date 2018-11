Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

19,30 EUR +2,52% (02.11.2018, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

19,275 EUR +2,42% (02.11.2018, 14:11)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die EU habe angekündigt, dass die Stahlfusion zwischen thyssenkrupp und Tata Steel vertieft geprüft werde. Beide Konzerne würden dennoch an den Plänen für den Zusammenschluss festhalten wollen. Auch an der Börse werde das Risiko eines Scheiterns als nicht besonders hoch eingeschätzt. Der Titel setze seine Erholung weiter fort.Die Bedenken der EU-Kommission würden unter anderem den Wettbewerb im Geschäft mit Verpackungsstahl betreffen. Ferner würden die Wettbewerbshüter befürchten, dass der Markt für Autobleche unter Druck geraten könnte. Um die Fusion abschließen zu können, müssten neben der EU auch noch weitere Behörden zustimmen - wie beispielsweise der US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen CFIUS.Bis zum 19. März 2019 werde die vertiefte Prüfung der Stahlfusion nun dauern. Völlig überraschend komme die Entscheidung jedoch nicht. "Das ist für eine Transaktion dieser Größenordnung ein üblicher Vorgang", habe thyssenkrupp erklärt. "Wir werden weiterhin eng mit der EU-Kommission zusammenarbeiten." Auch Tata Steel glaube weiterhin ‘an die starke industrielle Logik und Begründung für das vorgeschlagene Joint Venture."Anleger sollten deshalb bei der thyssenkrupp-Aktie vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: