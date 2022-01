Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (12.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Zu den trendstärksten Werten an der Börse zähle seit einigen Tagen thyssenkrupp. Während der Industriekonzern bereits am morgigen Donnerstag auf einem Kapitalmarkttag über die Pläne für die Wasserstofftochter informieren wolle, stehe eine Lösung für den Stahl weiter aus. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sehe einen Einstieg des Landes jedenfalls skeptisch."Dem sind durch EU-Recht sehr, sehr enge Grenzen gesetzt", so der CDU-Politiker vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). "Ich glaube, unsere erste Aufgabe muss darin bestehen, dafür zu sorgen, dass alle energieintensiven Unternehmen in der Lage sind, diese Transformation aus eigener Kraft zu schaffen."Nachdem sich die IG Metall und auch die SPD in NRW zuletzt für eine Landesbeteiligung ausgesprochen hätten, setze Wüst auf andere Lösungen. Allerdings habe er angemerkt, dass die Preise für die Emissionen nicht so hoch steigen dürften, dass energieintensive Unternehmen nicht mehr in saubere Technologien investieren könnten. thyssenkrupp und Co hätten deshalb bereits angekündigt, dass sie den milliardenschweren Umbau nicht alleine stemmen könnten.Spekulative Anleger greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link