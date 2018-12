Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Erst seit wenigen Wochen sei Bernhard Pellens als Aufsichtsratschef bei thyssenkrupp im Amt. Am Mittwoch habe es jedoch bereits Gerüchte gegeben, dass der Wissenschaftler schon wieder vor der Ablösung stehe. Insbesondere die Großaktionäre sollten einen Wechsel anstreben und würden die ehemalige Bosch-Managerin Martina Merz an die Spitze des Kontrollgremiums hieven wollen.Vor allem der Finanzinvestor Cevian, der mit 18% an thyssenkrupp beteiligt sei, dränge auf einen neuen Aufsichtsratschef. Cevian habe schon den Daimler-Manager Bodo Uebber als Chefaufseher installieren wollen. Dessen hohen Forderungen und seine Nähe zum Finanzinvestor hätten die Personalie aber scheitern lassen. Bei Merz sei das nun anders. Denn auch die Krupp-Stiftung, der zweite Großaktionär mit 21%, stehe laut "Handelsblatt" hinter der Nominierung.Kritik gebe es dennoch. Teile des Aufsichtsrats würden befürchten, dass eine schnell und überstürzte Ablösung von Pellens nach kurzer Zeit für erneute Unruhe sorgen würde. Jedoch müsse Pellens das Gremium Anfang 2020 ohnehin verlassen, weil er dann die gesetzliche Frist für die Verweildauer in einem Aufsichtsrat erreicht haben werde. So oder so: Es zeige sich, dass die Führungskrise bei thyssenkrupp weiterhin nicht gänzlich überstanden sei.Anleger sollten bei der thyssenkrupp-Aktie das Chaos weiter von der Seitenlinie beobachten und vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: