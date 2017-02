Für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 bestätigt thyssenkrupp die Prognose. Das Bereinigte EBIT soll auf rund 1,7 Mrd. Euro steigen. Beim Jahresüberschuss prognostiziert das Unternehmen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Der Free Cashflow vor M&A wird leicht positiv erwartet.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,249 EUR -0,45% (09.02.2017, 08:37)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,255 EUR (08.02.2017)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.02.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Guter Start ins neue Geschäftsjahr für den Industrie- und Technologiekonzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF): Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sind im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir haben das bisher beste bereinigte Ergebnis in einem 1. Quartal seit dem Beginn unserer Strategischen Weiterentwicklung erzielt", sagt thyssenkrupp Vorstandschef Dr. Heinrich Hiesinger.So stieg das Bereinigte EBIT des Konzerns um 40 Prozent auf 329 Mio. Euro (Vorjahr 234 Mio. Euro). Besonders zuverlässig verbesserten sich erneut Elevator Technology (+6 Prozent auf 215 Mio. Euro) und Components Technology (+6 Prozent auf 75 Mio. Euro). "Das zeigt: Unsere Strategie ist richtig. Wir bauen den Anteil der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte aus. Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere Ergebnisse zu erwirtschaften und profitabel zu wachsen", so Hiesinger weiter. Außerdem zeigten sich erste positive Ergebniseffekte aus der Erholung der Werkstoffmärkte bei Materials Services (+48 Mio. Euro auf 51 Mio. Euro) und Steel Americas (+111 Mio. Euro auf 37 Mio. Euro).Im 1. Quartal 2016/2017 lagen Auftragseingang und Umsatz des Konzerns über den Vorjahreswerten (+1 Prozent/+6 Prozent). Bei den Industriegütergeschäften profitierte der Umsatz bei Elevator Technology vom Neuanlagengeschäft in den USA und vom Wachstum im Service. Bei Components Technology entwickelte sich das Geschäft unter anderem bei Pkw-Komponenten und Komponenten für schwere Nutzfahrzeuge in Westeuropa und China positiv. Das Anlagenbaugeschäft war rückläufig, weil im Vergleichszeitraum ein Rekordauftrag für Zementanlagen abgeschlossen worden war. Allerdings stimmt der Trend bei Industrial Solutions: Dank einer gut gefüllten Projektpipeline konnte das Geschäft gegenüber den letzten drei Quartalen wieder deutlich wachsen.Die Werkstoffgeschäfte profitierten von der Erholung auf den Roh- und Werkstoffmärkten. Im Geschäftsbereich Steel Europe wird sich diese positive Entwicklung im Ergebnis wegen der stark gestiegenen Rohstoffkosten bei einem gleichzeitig hohen Anteil an längerfristigen Verträgen jedoch erst im weiteren Jahresverlauf zeigen.Unterm Strich ergab sich ein Periodenüberschuss des thyssenkrupp-Konzerns im 1. Quartal von 15 Mio. Euro (Vorjahr Periodenfehlbetrag -54 Mio. Euro). Nach Abzug der Minderheitenanteile lag der Periodenüberschuss bei 8 Mio. Euro (Vorjahr Periodenfehlbetrag -23 Mio. Euro); das Ergebnis je Aktie betrug 0,01 Euro (Vorjahr -0,04 Euro). Dabei wurde das Vorsteuerergebnis von 124 Mio. Euro durch einen im Berichtszeitraum überproportional hohen Steueraufwand belastet.Die Netto-Finanzschulden des Konzerns stiegen gegenüber dem 30. September 2016 zum 31. Dezember 2016 entsprechend auf 5,4 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität von 6,3 Mrd... Euro sowie der ausgewogenen Fälligkeitenstruktur ist thyssenkrupp weiterhin solide finanziert.Das Eigenkapital ist gegenüber dem 30. September 2016 von 2,6 Mrd. Euro auf 3,3 Mrd. Euro gestiegen. Ursache dafür war insbesondere das gestiegene Zinsniveau. Dies führte zu einem Rückgang der Pensionsverpflichtungen und damit zu einem positiven Effekt auf das Eigenkapital.