Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,33 EUR +1,65% (14.01.2020, 10:17)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,33 EUR +1,52% (14.01.2020, 10:11)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Ausverkauf bei thyssenkrupp laufe auf Hochtouren. Zu Wochenbeginn hätten die interessierten Finanzinvestoren dem Essener Konzern erstmals ihre detaillierten Offerten vorgelegt. Der Aufsichtsrat komme jetzt zusammen, um erste Entscheidungen zu fällen. Für thyssenkrupp gehe es dabei um nicht weniger als die eigene Zukunft.Mehrere Finanzinvestoren sollten ihre Angebote für die Aufzugssparte abgegeben haben. Ebenfalls noch im Rennen seien die Wettbewerber Hitachi und KONE, der sich mit dem Finanzinvestor CVC zusammengetan habe. Beide sollten aber noch bis Ende Januar Zeit haben, ihre Pläne vorzustellen. Eine endgültige Entscheidung, wer zum Zug komme, dürfte erst Ende Februar oder im März fallen. Bis zum Ende des ersten Quartals wolle thyssenkrupp jedoch eine Lösung gefunden haben.Offiziell sei noch immer offen, ob es einen Komplett-, einen Teilverkauf oder einen Börsengang gebe. Die Zeit dränge aber aufgrund der schwachen Bilanz. Ein Verkauf erscheine deshalb wahrscheinlich. Rund 15 Mrd. Euro könnten dann in die klammen Kassen kommen."Der Aktionär" bleibe dabei, dass ein Komplettverkauf angesichts der finanziellen Schieflage alternativlos sei - auch, wenn dann der Gewinnzufluss der lukrativen Aufzugssparte wegfalle. Die Herausforderungen würden dennoch groß bleiben. Die verbleibenden Sparten müssten auf Vordermann gebracht oder ebenfalls abgestoßen werden. Nur mutige Anleger könnten darauf setzen, dass die Trendwende gelinge. Die niedrige Bewertung bringe allerdings ein nach wie vor attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: