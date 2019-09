Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 11,50 Euro auf 12,60 Euro.Der Konzern erwäge nun auch offiziell einen Verkauf der Fahrstuhlsparte, nachdem bisher ein Teil-IPO für Elevator Technologies (ET) angestrebt worden sei. Diermeier führe das veränderte Vorgehen des Managements auf das volatile Aktienmarktumfeld und das augenscheinlich große Interesse an der Fahrstuhlsparte (sehr positiv für thyssenkrupp) zurück. Unklar sei, ob das thyssenkrupp-Management den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung, eines Mehrheitsanteils oder einen Komplettverkauf präferiere. Da es sich bei ET um den wichtigsten Ergebnisträger der letzten Jahre handle, würde thyssenkrupp bei der letzten der drei Varianten zwar mit einer deutlich verbesserten Bilanz dastehen (Stärkung der schwachen Eigenkapitalbasis, hoher Cashzufluss), würde aber nur noch über volatile und/oder renditeschwache Aktivitäten verfügen. Dies würde sich nach Erachten des Analysten auch nicht signifikant ändern, wenn das Werkstoffgeschäft durch Zukäufe (Stichwort: KlöCo) gestärkt würde.Diermeier sehe für die Fahrstuhlsparte von thyssenkrupp eine faire Bewertung von rund 15 Mrd. Euro. Die erste Interessengruppe, die Konkurrenten (u.a. Kone), werde seines Erachtens in ihrer Bewertung Synergien und ET als letzte große Zukaufmöglichkeit berücksichtigen. Sie dürfte nach Ansicht des Analysten jedoch mehr oder weniger stark auf kartellrechtliche Bedenken stoßen und mindestens auf den Kauf eines Mehrheitsanteil bestehen. Die zweite Interessengruppe, Finanzinvestoren, würden sich nach Einschätzung des Analysten (zunächst) auch mit einem Minderheitsanteil zufriedengeben. Die Konjunkturrisiken würden hoch bleiben (siehe PBoC). Der DAX-Abstieg (per 23.09.) stelle keine Überraschung dar.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die thyssenkrupp-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 09.09.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,95 EUR -2,25% (09.09.2019, 11:15)