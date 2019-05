Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Auf und Ab beim Essener Konzern setze sich am Donnerstag fort. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen den Kurssprung von vergangenem Freitag konsolidiert habe, gehe es heute wieder bergauf. Mit einem satten Plus von mehr als 5% führe die thyssenkrupp-Aktie den DAX im Vormittagshandel wieder an. Hintergrund: Die Spekulationen um Kone würden wieder aufflammen.Bereits in der Vergangenheit habe es immer wieder Gerüchte gegeben, dass der Aufzugbauer Kone an thyssenkrupp Elevator interessiert sei. Nun habe Reuters erneut berichtet, dass die Finnen über ein Angebot nachdenken würden. Kone lote eine Offerte aus, zitiere die Nachrichtenagentur einen Insider. Die Überlegungen müssten aber nicht zwingend zu einem Übernahmeangebot führen.Elevator sei die Perle von thyssenkrupp. Werde die Sparte in die Eigenständigkeit überlassen, dürfte das Interesse groß sein. Bei einer Übernahme dürften allerdings auch die Wettbewerbshüter genau hinschauen. Mit Otis, Schindler, Kone, thyssenkrupp und Mitsubishi würden ohnehin schon nur fünf Firmen den Aufzugsmarkt dominieren. Ob ein Zusammenschluss genehmigt würde, bleibe deshalb offen.Langfristig sehe "Der Aktionär" bei thyssenkrupp deutlich mehr Werte als die aktuelle Marktkapitalisierung widerspiegelt. Doch ein erneuter Test des Mehrjahrestiefs scheine im schwierigen Marktumfeld noch möglich. Mutige Anleger könnten ein Kauflimit bei 11,20 Euro setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: