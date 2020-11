Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Erholungsrally am Gesamtmarkt in dieser Woche sei an thyssenkrupp wieder einmal weitgehend vorbeigegangen. Der kurzzeitige Anstieg zu Wochenbeginn sei bereits abverkauft worden, der MDAX-Titel notiere erneut im Bereich der 4,00-Euro-Marke. Anleger würden beim Umbau weiter viel Geduld brauchen.Im Mittelpunkt stehe weiterhin die Stahlsparte. In dieser Woche habe es zwar ermutigende Aussagen von ArcelorMittal zu einer beginnenden Erholung in der Branche gegeben. Doch die Zahlen des Weltmarktführers sowie Aussagen von Salzgitter hätten auch untermauert, dass die Stahlkocher weiter viel Geld verbrennen würden. thyssenkrupp könne sich das aufgrund der angespannten bilanziellen Situation allerdings kaum mehr erlauben - eine Lösung für den Bereich müsse also dringend her.Die Offerte von Liberty Steel stehe noch immer im Raum. Doch ein nachhaltiges Konzept scheine zu fehlen, bei den Arbeitnehmern treffe das Angebot entsprechend auf wenig Gegenliebe - und auch das Management prüfe weiter alle Optionen. Klar sei aber auch: Potenzielle Interessenten würden die schwierige Situation von thyssenkrupp kennen, entsprechend schwach sei die Verhandlungsposition von Konzernchefin Martina Merz.Hinzu komme, dass nach wie vor unklar sei, wo thyssenkrupp überhaupt hin wolle. Bei einem Verkauf der Stahlsparte verliere der Konzern sein langjähriges Herzstück. Viele andere Bereiche stünden ebenfalls zur Disposition. Die wenigen Geschäfte, an denen der Konzern festhalten könnte, wie die Industriekomponenten oder der Werkstoffhandel würden derweil kaum dazu taugen, um bei den Stakeholdern Aufbruchstimmung zu erzeugen.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät deshalb unverändert von einem Investment ab. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link