Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,325 EUR -0,37% (30.09.2020, 17:18)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,31 EUR -1,37% (30.09.2020, 17:29)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im wechselhaften Marktumfeld verliere die Aktie von thyssenkrupp am Mittwoch erneut an Boden. Mit 4,15 Euro sei der tiefste Kurs seit Anfang Mai markiert worden. Die Angst vor den dramatischen Folgen eines neuen weltweiten Lockdowns für den ohnehin schwer angeschlagenen Konzern halte die Anleger weiter in Atem. Derweil warne die IG Metall vor einem Vernachlässigen der Randgeschäfte.thyssenkrupp habe die Geschäfte, für die der Konzern keine Perspektive mehr im Konglomerat sehe, in der Sparte Multi-Tracks gebündelt. Partnerschaften, ein Verkauf oder das Aufgeben der Geschäfte stünden zur Disposition. Die Konzernbeauftragte der IG Metall, Daniela Jansen, habe in einem Interview mit der WAZ nun aber gewarnt, dass Multi-Tracks nicht zu einer Bad Bank werden dürften."Es kann hier nicht um ein Abwickeln, sondern immer nur um ein Weiterentwickeln gehen", so Jansen. Nach dem Verkauf der Aufzugssparte bestehe für Notverkäufe kein Anlass. Derweil liefen aber bereits Gespräche mit möglichen Interessenten. Jansen rechne beim Anlagenbau ab Mitte Oktober mit Angeboten, auch beim Grobblech könnte es in Kürze soweit sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: