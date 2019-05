Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,49 EUR +20,07% (10.05.2019, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,405 EUR +18,42% (10.05.2019, 13:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Insidern zufolge überlege thyssenkrupp, seine Aufzugsparte abzuspalten und an die Börse zu bringen. Andere Pläne seien dagegen wohl vom Tisch. Das habe zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Nachdem Aktionäre zuletzt wenig Freude mit dem Stahlriesen gehabt hätten, steige der Kurs heute Vormittag mehr als zehn Prozent.Grund für die Euphorie dürfte auch sein, dass angeblich die Fusion mit Tata und die umstrittene Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile nun doch nicht durchgeführt werden sollten. Der neuen Aufsichtsratschefin Martina Merz sollten unter anderem die voraussichtlich hohen Kosten ein Dorn im Auge gewesen sein. Deswegen erwäge Chef Guido Kerkhoff stattdessen jetzt angeblich eine Holding-Struktur.Zuletzt sei thyssenkrupp an der Börse nur noch mit sieben Milliarden Euro bewertet gewesen. Experten würden schätzen, dass allein die Aufzugssparte doppelt so viel wert sei. Für Aktionäre könnten die neuen Pläne - wenn sie wirklich umgesetzt würden - also äußerst erfreuliche Folgen haben.Der Aktionär meine: Das könnte die Wende sein. Nachdem die Aktie erst am Donnerstag auf ein 15-Jahres-Tief gefallen sei, sei der Anstieg am heutigen Freitag ein Ausdruck aufkeimender Hoffnung der Anleger auf bessere Zeiten. Noch gebe es aber nur eine erste Gegenbewegung nach den hohen Kursverlusten.Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät die thyssenkrupp-Aktie zu beobachten. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link