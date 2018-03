Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktie: Wichtige Unterstützung vorerst verteidigt - Chartanalysethyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) erreichte das bisherige Tief in dem seit 2008 anhaltenden Baisse-Zyklus im Juni 2012 bei 11,45 Euro, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von Mitte 2012 bis Mai 2015 sei es unter teilweise heftigen Schwankungen nach oben gegangen. Im Verlauf dieser Aufwärtsbewegung habe thyssenkrupp Mitte Mai 2015 bei 26,43 Euro ein Zwischenhoch erreicht. Von diesem Kursniveau sei ein Absturz erfolgt, der Mitte Februar 2016 im Bereich von 12,50 Euro gestoppt worden sei. Die anschließende Erholung habe im Februar 2017 bei einem Zwischenhoch von 24,69 Euro geendet. Nach einer Korrektur sei die Aktie wieder durchgestartet und habe im Juli 2017 den höchsten Stand seit Mitte 2011 erreicht.Es sei eine volatile Seitwärtsphase gefolgt, bevor der Titel im Herbst des vergangenen Jahres erneut abgetaucht und in den Bereich von 21,50 Euro zurückgefallen sei. Von dort sei Anfang Dezember die nächste Aufwärtsbewegung gestartet, die den Kurs von thyssenkrupp Ende Januar bis in den Bereich von 26,50 Euro gehievt habe. Danach sei die Aktie in den freien Fall übergegangen und habe erst knapp unterhalb der 21,00 Euro-Marke einen vorläufigen Boden gefunden. Mit dem gestrigen Schlusskurs von 21,59 Euro habe der Titel die bedeutende Unterstützung bei 21,50 Euro wieder zurückerobern können.Einstiegsszenarien für kurzfristig interessierte Trader. Die Long-Szenarien - Eröffne thyssenkrupp leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 21,59 Euro, dem Bruch der 22,00-Euro-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar rund 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde aber im Minus gestartet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse durch die eben geschilderte Korrekturvariante, bei einem Abprall an der Unterstützung bei 21,20 Euro oder aber nach dem Bruch der Schlusskursmarke einsteigen. Das Kursziel wäre circa 0,70 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs zu suchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: