Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Trotz der Einigung mit Tata über die Stahlfusion hätten Anleger bei dem Wertpapier zu Wochenbeginn vergeblich auf den charttechnischen Befreiungsschlag gewartet. Heute zähle es zu den stärksten Werten im DAX.Eine Hochstufung der UBS könnte der Startschuss für die Bullen sein. Der UBS-Analyst, Carsten Riek, hat die Aktie nach dem Tata-Deal von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,00 auf 30,00 Euro erhöht.Konzernchef Heinrich Hiesinger möchte thyssenkrupp nach der Stahlabspaltung derweil weiter umbauen. Er werde dem Aufsichtsrat kommende Woche ein "geschärftes Strategiebild" vorstellen, habe er der WAZ gesagt. Hiesinger habe ferner vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts mit den USA gewarnt. "Zölle gehen einfach in die falsche Richtung. Die aktuelle Eskalation ist deshalb schädlich." Das gemeinsame Stahlunternehmen sehe er allerdings gut gewappnet, um auf künftige Unsicherheiten zu reagieren.Anleger sollten bei der thyssenkrupp-Aktie deshalb weiter auf steigende Kurse spekulieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: