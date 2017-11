ISIN thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.11.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Dirk Schlamp von der DZ BANK:Dirk Schlamp, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 weiterhin zum Kauf der Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), senkt aber den fairen Wert von 30,50 auf 27,40 Euro.Beim fairen Wert der thyssenkrupp-Aktie berücksichtige er nun die Kapitalerhöhung vom September, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit Blick auf 2016/17 dürfte das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) des Essener Konzerns die Erwartungen erfüllen. Schlamp rechne aber nun mit einer langsameren Erholung des Marineschiff- und Anlagenbaus und habe seine Gewinnschätzungen für 2017/18 etwas gesenkt.Dirk Schlamp, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 30,50 auf 27,40 Euro reduziert. (Analyse vom 16.11.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,515 EUR +2,57% (16.11.2017, 14:18)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,583 EUR +2,72% (16.11.2017, 14:42)