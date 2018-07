Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

20,98 EUR -2,65% (11.07.2018, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

20,89 EUR -3,20% (11.07.2018, 13:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach dem Rücktritt von Konzernchef Heinrich Hiesinger herrsche bei thyssenkrupp weiterhin Unklarheit über die künftige Strategie des Konzerns. Um bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger nicht unter Zeitdruck zu geraten, habe sich der Aufsichtsratschef jetzt auf einen Interimschef geeinigt.Der bisherige Finanzchef Guido Kerkhoff solle laut "Handelsblatt" übergangsweise die Führung übernehmen. Es gebe zwar schon eine Liste mit möglichen internen und externen Kandidaten. Aufsichtsratschef Ulrich Lehner möchte sich jedoch Zeit verschaffen, um eine dauerhafte Lösung zu finden.Es dürfte aber schwierig werden, einen neuen Vorstandschef zu finden. Das Problem: Der Nachfolger Hiesingers werde weiterhin "zwischen den Stühlen" sitzen. Auf der einen Seite stünden die Finanzinvestoren Cevian und Elliott, die auf einen schnellen Umbau drängen würden, auf der anderen Seite stünden die Arbeitnehmervertreter und Lehner selbst, die am Konglomerat festhalten möchten und für einen moderaten Wandel stimmen würden. Hinzu komme die Krupp-Stiftung als Großaktionär, deren Interessen aktuell völlig im Dunkeln lägen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: