Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,00 EUR +0,48% (13.07.2018, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,00 EUR +0,38% (13.07.2018, 10:30)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am heutigen Freitag werde sich entscheiden, in welche Richtung sich der Konzern künftig entwickeln werde. Die Krupp-Stiftung, die mit 21 Prozent der größte Aktionär der thyssenkrupp AG sei, werde auf einem Treffen darüber abstimmen, was mit der Beteiligung geschehen solle.Einigkeit sei zwischen Aktionären, Management und Arbeitnehmern derzeit nicht in Sicht. Um eine neue Strategie umzusetzen und den Umbau erfolgreich zu gestalten, wäre es jedoch notwendig, dass die Beteiligten aufeinander zugehen würden. Ansonsten könnte sogar der eigentlich beschlossene Zusammenschluss mit Tata noch einmal in Gefahr geraten. Für Stabilität solle deshalb vorerst thyssenkrupp-CFO Guido Kerkhoff sorgen, der am Freitag zum Interimschef berufen werden dürfte.Sowohl die Suche nach einem neuen Chef als auch die Vorstellung der künftigen Strategie drohen zur Hängepartie zu werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Durch die Stahlfusion verdiene der DAX-Titel zwar eine höhere Bewertung. Angesichts der hohen Unsicherheit würden Anleger aber viel Geduld benötigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: