Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,60 EUR +1,89% (14.03.2018, 19:07)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse der DZ BANK:

Der Konzern beschäftige rund 158.000 Mitarbeiter in etwa 80 Ländern. Steel Europe, das stahlproduzierende Kernsegment von thyssenkrupp, exportiere rund 4% seiner Gesamtproduktion in die USA. Hierbei handle es sich größtenteils um hochwertige Güten, die insbesondere im Bereich der Automobil- und Verpackungsindustrie abgesetzt würden. Das Material könne aufgrund der notwendigen Prüfung und Zertifizierung nicht einfach durch Lieferungen von US-Wettbewerbern ersetzt werden. Damit sei zu erwarten, dass insbesondere die Autoindustrie die infolge der Einführung von Zöllen höheren Preise zunächst schultern werde.

Mittelfristig werde thyssenkrupp seine Abhängigkeit vom zyklischen Stahlgeschäft reduzieren. Ein wichtiger Schritt im Transformationsprozess sei hierbei das Joint-Venture mit Tata Steel Europe. So soll mit Vertragsunterzeichnung Steel Europe als "nicht fortgeführte Aktivität" ausgewiesen werden, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 12.03.2018)