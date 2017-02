ISIN thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Rund 155.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Technologie-Know-how und Leidenschaft an hochwertigen Produkten sowie an intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Die Qualifikation und das Engagement der Mitarbeiter der thyssenkrupp AG sind die Basis für ihren Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von rund 43 Mrd. EUR.



Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt die thyssenkrupp AG in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit ihrer Ingenieurkompetenz ermöglicht die thyssenkrupp AG ihren Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für die thyssenkrupp AG Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.02.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs:Eugene King, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie zum Verkauf der Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), erhöht aber das Kursziel von 20 auf 22 Euro.Die 2016 überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien sollte sich auch im laufenden Jahr fortsetzen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung der Produktionskapazitäten zugute. Zudem dürfte der Stahlsektor von geringeren Kapazitäten in China und einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Bei thyssenkrupp seien die Erwartungen an ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel übertrieben.Eugene King, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Branchenstudie die thyssenkrupp-Aktie von "neutral" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 20 auf 22 Euro angehoben. (Analyse vom 02.02.2017)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,47 EUR -0,66% (02.02.2017, 13:02)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:23,461 EUR -0,76% (02.02.2017, 13:06)