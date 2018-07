Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp sei die Euphorie nach dem Stahldeal mit Tata groß. Trotz der Einigung der beiden Konzerne gebe es jedoch noch eine Hürde vor der Abspaltung. Die Kartellbehörden müssten dem Zusammenschluss zur neuen Nummer 2 in Europa zustimmen. Das könnte den Zeitplan durcheinanderwerfen.Experten würden zwar nicht erwarten, dass die Fusion an den Wettbewerbshütern scheitere. Auflagen wie die Verkäufe von Geschäftsteilen seien jedoch durchaus möglich. In diesem Fall wäre ein Abschluss der Transaktion in Q4 schwierig umzusetzen. Das Problem: Die Synergien könnten dann auch erst später realisiert werden.Nach den zähen und langwierigen Verhandlungen mit Tata werde die Stahlfusion kaum an den Auflagen der Wettbewerbshüter scheitern. Die Konzerne würden vielmehr auch zu Zugeständnissen bereit sein. Mit dem Umbau gehe thyssenkrupp den richtigen Weg. Das Wertpapier ziehe nach anfänglichem Zögern inzwischen an und stehe vor einer Neubewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: