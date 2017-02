ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN US0605051046 / WKN 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday

(17.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse des Analysten David Konrad von Macquarie Research:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst David Konrad vom Investmenthaus Macquarie Research im Hinblick auf die Aktien der Bank of America Corp. ( ISIN US0605051046 WKN 858388 , Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Studie zur US-Bankenbranche raten die Analysten von Macquarie Research wegen eines sich verbessernden Zinsumfelds, eines steigenden globalen Anteils an den Kapitalmärkten und einer möglichen Erhöhung der Ausschüttungen an die Aktionäre zu einer Übergewichtung von US-Universalbanken.Die Aktien von Bank of America Corp. würden zu den Top-Investmentideen zählen. In einem Umfeld steigender Zinsen biete der Titel gegenüber der Peer Group ein größeres Aufwärtspotenzial. Der stärkere operative Hebel sollte zu einer Neubewertung führen. Auf der ROTCE-Ebene rechnet Analyst David Konrad bis 2018 mit einer Verbesserung um 500 Basispunkte (rund 14%).In ihrer Bank of America-Aktienanalyse setzen die Analysten von Macquarie Research das Rating von "neutral" auf "outperform" hoch und erhöhen das Kursziel von 25,00 auf 28,00 USD.XETRA-Aktienkurs Bank of America-Aktie:22,90 EUR +0,33% (17.02.2017, 14:10)Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:22,85 EUR -0,75% (17.02.2017, 13:55)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,31 USD -1,10% (17.02.2017, 14:25, vorbörslich)