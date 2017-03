Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

56,67 EUR +1,54% (02.03.2017, 17:20)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger mit über CHF 2,1 Mrd. Assets under Management in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

(02.03.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse des Analysten Igor Kim von Oddo Seydler:Igor Kim, Aktienanalyst von Oddo Seydler, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) nur noch eine neutrale Haltung.Die Quartalszahlen der BB Biotech AG hätten keine Überraschungen zu bieten gehabt. Die Nachrichtenfülle im Biotechsektor dürfte in 2017 sehr ausgeprägt sein.Das Treffen von US-Präsident Trump mit der Pharmaindustrie habe Hoffnungen auf einen konstruktiveren Ansatz bei der Preisregulierung genährt.In ihrer BB Biotech-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oddo Seydler den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, erhöhen aber das Kursziel von 50,00 auf 60,00 EUR.XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:56,90 EUR +1,61% (02.03.2017, 17:04)