TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

CAD 2,07 -3,72% (17.07.2017, 17:37)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.



(17.07.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten Daniel Earle von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Daniel Earle vom Investmenthaus TD Securities in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) eine spekulative Kaufempfehlung aus.Die Analysten von TD Securities halten bei ihrer NAV-Projektion für die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. einen Vertrauensvorschuss für gerechtfertigt.Das Unternehmen verfüge über Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien, bei denen signifikante Größe und Wirtschaftlichkeit vereint seien, so der Analyst Daniel Earle.In ihrer Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse nehmen die Analysten von TD Securities die Coverage mit dem Votum "speculative buy" auf und veranschlagen ein Kursziel von 3,00 CAD.Frankfurt-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:1,44 Euro -2,51% (17.07.2017, 17:16)Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:1,42 Euro -4,38% (17.07.2017, 17:24)