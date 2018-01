Den Haag (www.aktiencheck.de) - Nach fünf unterdurchschnittlichen Jahren, die durch eine starke Wachstumsabkühlung, Kapitalabflüsse und Sorgen über das chinesische Finanzsystem bedingt waren, kam es im Jahr 2016 in den Schwellenländern zu einer Trendwende, so Maarten-Jan Bakkum, Senior Stratege Emerging Markets bei NN Investment Partners.Das Aktienjahr 2018 dürfte für die Schwellenländer aus den gleichen Gründen ungewiss beginnen: Der IT-Sektor sei weiter nervös - Technologieaktien würden mittlerweile 30 Prozent des MSCI Emerging Markets Index ausmachen - und die Sorgen über die US-Zinspolitik würden zunehmen. Beides seien jedoch eher kurzfristige Probleme. Letztlich würden die langfristigen Wachstumsperspektiven zählen, und diese seien gut. Außerdem werde die FED die Zinsen zwar anheben, aber vermutlich kaum mehr als es bereits eingepreist sei. Das würde bedeuten, dass sich der positive Trend an den Aktienmärkten der Schwellenländer fortsetze. Denn das Wachstum des Welthandels sei aktuell sehr robust und zeige keine Anzeichen von Schwäche. Das sei für die Schwellenländer immer eine wichtige Stütze. Zugleich bedeute die Beschleunigung des Kreditwachstums, dass auch Konsum und Investitionen in den meisten Schwellenländern anziehen würden - das erste Mal seit 2011.Aktuell scheinen die größten Risiken nicht mehr mit der US-Zinspolitik oder dem chinesischen Finanzsektor zusammenzuhängen, so Maarten-Jan Bakkum . Heute sollten Anleger in den Schwellenländern ihre Aufmerksamkeit vielmehr folgenden Faktoren schenken: den Wahlen in Mexiko im Juli und Brasilien im Oktober, dem politischen Richtungskampf in Südafrika und den ersten Stressanzeichen in der überhitzten Wirtschaft der Türkei. Für diese Länder werde das kommende Jahr aufregend und vermutlich für einen längeren Zeitraum richtungsweisend werden. Die größte Herausforderung für Anleger in Schwellenländern bestehe 2018 damit im Umgang mit den Risiken und Chancen in diesen vier Staaten. (03.01.2018/ac/a/m)