- Hauptsitz: Peking/China

- Mitarbeiter: 467,631

- Gesamtranking 2020: 35 (+1)

- Gewinn 2020: 30,701 Mrd. US-Dollar (+0,1%)

- Umsatz 2020: 147,313 Mrd. US-Dollar (+5,6%)



Platz 6: Axa (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705)



- Hauptsitz: Paris/Frankreich

- Mitarbeiter: 99.843

- Gesamtranking 2020: 34 (+12)

- Gewinn 2020: 4,317 Mrd. US-Dollar (+70,9%)

- Umsatz 2020: 148,984 Mrd. US-Dollar (+18,6%)



Platz 5: China Construction Bank (ISIN: CNE1000002H1, WKN: A0M4XF)



- Hauptsitz: Peking/China

- Mitarbeiter: 370.169

- Gesamtranking 2020: 30 (+1)

- Gewinn 2020: 38.610 Mrd. US-Dollar (+0,3%)

- Umsatz 2020: 158,884 Mrd. US-Dollar (+5,1%)



Platz 4: Exor Group (ISIN: NL0012059018, WKN: A2DHZ4)



- Hauptsitz: Amsterdam/Niederlande

- Mitarbeiter: 268.979

- Gesamtranking 2020: 28 (-4)

- Gewinn 2020: 3.417 Mrd. US-Dollar (+115%)

- Umsatz 2020: 162.754 Mrd. US-Dollar (-7%)



Platz 3: Industrial & Commercial Bank of China (ISIN: CNE1000003G1, WKN: A0M4YB)



- Hauptsitz: Peking/China

- Mitarbeiter: 445.106

- Gesamtranking 2020: 24 (+2)

- Gewinn 2020: 45,195 Mrd. US-Dollar (+0,4%)

- Umsatz 2020: 177.069 Mrd. US-Dollar (+4,8%)



Platz 2: Ping An Insurance (ISIN: CNE1000003X6, WKN: A0M4YR)



- Hauptsitz: Shenzhen/China

- Mitarbeiter: 372.194

- Gesamtranking 2020: 21 (+8)

- Gewinn 2020: 21.627 Mrd. US-Dollar (+33,2%)

- Umsatz 2020: 184,240 Mrd. US-Dollar (+12,6%)



Platz 1: Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2)



- Hauptsitz: Omaha/USA

- Mitarbeiter: 391.500

- Gesamtranking 2020: 14 (-2)

- Gewinn 2020: 81,417 Mrd. US-Dollar (+1.924,8%)

- Umsatz 2020: 254,616 Mrd. US-Dollar (+2,7%) (Ausgabe vom 04.08.2021) (05.08.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin "Fortune" hat für das Jahr 2020 die Rangliste der 500 weltweit größten Unternehmen nach Umsatz erstellt, so die Experten von "FONDS professionell".Die "Fortune Global 500"-Unternehmen würden trotz der massiven Auswirkungen durch die Pandemie mit 31,7 Billionen US-Dollar (minus fünf Prozent) mehr als ein Drittel des weltweiten BIP erwirtschaften. Sie hätten dabei einen beachtlichen Gewinn von 1,6 Billionen Dollar (-20%) eingefahren und würden weltweit 69,7 Millionen Menschen beschäftigen. Den Spitzenplatz belege - zum bereits achten Mal in Folge und zum 16. Mal seit 1995 - der US-Einzelhandelskonzern Walmart mit einem Jahresumsatz von knapp 524 Milliarden US-Dollar.Die Unternehmen seien nach den Gesamteinnahmen für ihre jeweiligen Geschäftsjahre, die am oder vor dem 31. März 2021 enden würden, geordnet. Alle Unternehmen auf der Liste müssten Finanzdaten veröffentlichen und ihre Zahlen ganz oder teilweise an eine Regierungsbehörde melden. Die Zahlen seien wie berichtet, und die Vergleiche würden sich auf die Daten des Vorjahres beziehen, wie sie ursprünglich für dieses Jahr gemeldet worden seien.Unter den "Fortune Global 500" würden sich nicht weniger als 121 Unternehmen aus der Finanzbranche befinden. Der bestplatzierte Vertreter belege im Gesamtranking den 14. Platz. Der umsatzstärkste deutsche Finanzkonzern sei die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) mit einem Umsatz von knapp über 130 Milliarden Dollar. Damit liege der Münchner Versicherer auf dem elften Platz (Gesamt: 46).Die zehn bestplatzierten Finanzunternehmen unter den "Fortune Global 500":Platz 10: China Life Insurance (ISIN: CNE1000002L3, WKN: A0M4XJ)- Hauptsitz: Peking/China- Mitarbeiter: 180.401- Gesamtranking 2020: 45 (+2)- Gewinn 2020: 4,660 Mrd. US-Dollar (–)- Umsatz 2020: 131,244 Mrd. US-Dollar (+13%)- Hauptsitz: Peking/China- Mitarbeiter: 309.384- Gesamtranking 2020: 43 (+1)- Gewinn 2020: 27,127 Mrd. US-Dollar (-0,4%)- Umsatz 2020: 135,091 Mrd. US-Dollar (+5,8%)Platz 8: J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628)- Hauptsitz: New York City/USA- Mitarbeiter: 256.981- Gesamtranking 2020: 38 (+3)- Gewinn 2020: 36,431 Mrd. US-Dollar (+12,2%)- Umsatz 2020: 142,422 Mrd. US-Dollar (+8,4%)Platz 7: Agricultural Bank of China (ISIN: CNE100000Q43, WKN: A1C024)