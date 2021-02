Tradegate-Aktienkurs q.beyond-Aktie:

Kurzprofil q.beyond AG:



Die q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) steht für erfolgreiche Digitalisierung. q.beyond unterstützt seine Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzt diese um und betreibt sie. Das starke Team von q.beyond aus 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt seine mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. (03.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - q.beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der q.beyond AG (vormals: QSC) (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) unter die Lupe.Die gemeldeten Eckdaten würden passen. Dem Kölner Unternehmen sollte in Q4 2020 beim Cashflow der Break-even gelungen sein. Die q.beyond-Aktie befinde sich derweil charttechnisch in einer absolut spannenden Situation. Das Papier des IT-Dienstleisters konsolidiere auf hohem Niveau nach der Kursrally im November und Dezember. Sollte die q.beyond-Aktie aus der Konsolidierungszone nach oben ausbrechen, dann wäre das nächste Ziel die 2-Euro-Marke. In Erwartung der nächsten Aufwärtswelle könne man auf dem aktuellen Kursniveau einsteigen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs q.beyond-Aktie:1,77 EUR +1,14% (03.02.2021, 17:36)