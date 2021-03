XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (01.03.2021/ac/a/nw)



Wien (www.aktiencheck.de) - Der Frankfurter Immobilienkonzern publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) beendet das öffentliche Angebot von Aktien seiner Tochtergesellschaft PREOS (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG), berichten die Experten von "FONDS professionell".Auch die PREOS-Token würden aktuell nicht mehr vertrieben. Das teile das Unternehmen in einer Ad hoc-Meldung mit.Das Angebot der Wertpapiere habe im vergangenen Jahr wegen seines unüblichen Vertriebsmodells für Schlagzeilen gesorgt: Die publity habe Privatanlegern PREOS-Aktien aus dem Konzernbestand mit 15 Prozent Rabatt zum aktuellen Börsenkurs angeboten, wenn diese sich dazu verpflichtet hätten, die Titel mindestens ein Jahr lang zu halten. Dafür wurden Tippgeber und Vermittler zwischengeschaltet, die üppige Provisionen erhalten hätten.Als Grund für den Stopp des öffentlichen Angebots nenne das Unternehmen die laufenden Verhandlungen "über eine mögliche Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der PREOS ( ) an einen strategischen Investor". Die publity habe ihre Aktionäre Ende Januar darüber informiert, sich von der Mehrheit ihrer Tochtergesellschaft trennen zu wollen. Bei dem potenziellen Käufer handle es sich damaligen Aussagen zufolge um einen "international tätigen asiatischen Mischkonzern mit einer Bilanzsumme im umgerechnet zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend Mitarbeitern weltweit".Die Transaktion bringe potenziell Veränderungen in der Konzernstruktur mit sich. Deshalb habe der publity-Vorstand nun entschieden, die laufenden öffentlichen Angebote von PREOS-Token und -Aktien "vorerst zu beenden". Das Unternehmen behalte sich "jeweils eine künftige Festlegung neuerlicher Angebotsfristen vor".