XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:

35,65 EUR -0,56% (05.10.2020, 14:41)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (05.10.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die publity-Aktie (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY).Die Gesellschaft habe am 24. September den Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht. publity sei trotz der Covid-19-Pandemie weiterhin voll in der Spur und habe die ehrgeizigen Ziele mit sehr guten Zahlen untermauert. In den ersten sechs Monaten habe das operative Ergebnis auf EBIT-Basis von 26,9 Mio. Euro auf 74,9 Mio. Euro nahezu verdreifacht werden können. Das Konzernergebnis nach Steuern sei im selben Zeitraum um über 50% von 21,7 Mio. Euro auf 34,7 Mio. Euro gestiegen. Das starke Portfoliowachstum werde durch einen signifikanten Eigenkapitalzuwachs von 302,5 Mio. Euro auf 406,4 Mio. Euro begleitet. Bis 2023 sollten die Assets under Management von derzeit ca. 5,5 Mrd. Euro auf über 10 Mrd. Euro ansteigen. Hierzu sei die Investoren- und die Finanzierungsbasis sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf Fremdkapitalseite ausgebaut worden.Das solide Geschäftsmodell im sehr robusten Segment von Büroimmobilien erweise sich als eine solide Grundlage für das weitere geplante Wachstum.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die publity-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 50 Euro. (Analyse vom 05.10.2020)Börsenplätze publity-Aktie:Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:35,80 EUR -0,14% (05.10.2020, 15:19)