WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon AG:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie Tochterfirmen in Bexbach (Fa. SphereDesign), Shanghai (China) und in Austin (Texas, USA).



Vorstand:



Klaus Dieter Frers, Vorsitzender (Gründer und Mehrheitsaktionär)

Dr. Stefan Schwehr, Vorstand Technik



Aufsichtsrat:



Prof. Dr. - Ing. Lutz Eckstein, Vorsitzender

Hermann Börnemeier, Stv. Vorsitzender

Walter Schäfers (20.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) unter die Lupe.Der Börsengang des E-Mobility Spezialisten Aumann AG sei ein voller Erfolg gewesen. Elektromobilität dürfte in den kommenden Jahren ein sehr großes Thema für den weltweiten Kapitalmarkt sein. paragon sei die Muttergesellschaft der Voltabox AG. Voltabox sei jüngst in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden und gelte als ein großer Profiteuer der Elektromobilität. Das Unternehmen verkaufe Hochleistungsbatteriesysteme und verfüge über ein stark gefülltes Orderbuch. Nach dem Vorbild des IPOs von Aumann könnte Voltabox ebenfalls an die Börse gebracht werden. Ein Banker halte ein IPO von Voltabox im 2. Halbjahr 2017 für wahrscheinlich.Für paragon könnte ein IPO der Elektromobilität einen neuen Schub bringen und die Aktie auf neue Rekordhochs von über 50 Euro katapultieren, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 20.04.2017)Börsenplätze paragon-Aktie:48,80 EUR -0,42% (20.04.2017, 10:47)Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:49,264 EUR +0,61% (20.04.2017, 11:20)ISIN paragon-Aktie:DE0005558696