Im Februar hätten die Anleger dann aber ohnmächtig zusehen müssen, wie die Kurse abgestürzt seien. Da es für die Verluste scheinbar keinen fundamentalen Auslöser gegeben habe, hätten sie die Marktbeobachter dem recht vagen Phänomen der "technischen Korrektur" zugeschrieben. Nach Einschätzung der Experten habe man sich am Markt kurzzeitig vor einer Inflation, höheren Zinsen, einer nicht mehr so lockeren Geldmarktpolitik der Notenbanken sowie vor der Möglichkeit gefürchtet, dass die Konjunktur weltweit so kräftig wieder anziehe, dass sie überhitzen könnte. Der Umstand, dass die Aktienkurse im Januar womöglich zu stark angestiegen seien, sei in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht gerade hilfreich gewesen.



Diese Erklärung sei zwar einleuchtend, aber wohl kaum die Antwort auf alle Fragen. Nach Meinung der Experten seien hier mehrere Kräfte am Werk gewesen - höchstwahrscheinlich vor allem systematische Verkäufe von Anlagestrategien, die ihr Risikoniveau in schwankungsintensiven Phasen zwingend reduzieren müssten. Angesichts der jüngsten Turbulenzen seien die daraus resultierenden Verluste bestimmten Portfoliostrategien wie "Short Volatility"- oder" Risk Parity"-Ansätzen zugeschrieben worden. Die Experten würden diese Zuordnung jedoch für zu kurz gegriffen halten. Es dürfte keine große Überraschung sein, dass die Anleger in den Jahren nach der großen Finanzkrise - dem für Risikoanlagen schlechtesten Umfeld seit mehr als einer Generation - Strategien verlangt hätten, die auf eine Begrenzung der Volatilität abzielen würden.



Aufgrund dieser Nachfrage habe sich das "Volatilitätsmanagement" in der einen oder anderen Form in fast jedem Segment des Investmentsektors breitgemacht. So würden die Experten schätzen, dass Anlagegelder in Höhe von 1 bis 2 Bio. US-Dollar in Strategien gehalten würden, die ihre Marktausrichtung dynamisch anpassen würden (nicht-hebelbereinigt). Damit sei die Volatilität mittlerweile nicht mehr nur eine Folge (eine Art Nebenprodukt des Strebens nach Rendite), sondern vielmehr eine Vorgabe für den Prozess der Portfoliostrukturierung selbst geworden.



Vor diesem Hintergrund löse die Volatilität an den Märkten praktisch eine Art Domino-Effekt aus. Sie erzwinge eine Reduzierung des Risikos (z.B. durch Verkäufe), was dann weitere Wertschwankungen zur Folge habe. Daraufhin würden in der Regel weitere Zwangsverkäufe getätigt, und so weiter und so fort. Dieser Prozess könne aber auch umgekehrt funktionieren: Die Märkte würden sich letztlich wieder beruhigen, die Volatilität sinke, die entsprechenden Strategien würden ihr Risikoniveau wieder erhöhen, und der daraus resultierende Kaufdruck lasse die Kurse (sogar noch schneller) wieder ansteigen.



Man sollte beachten, dass es sich dabei um eine strukturelle Veränderung handle: So würden Wertpapiere in zunehmendem Maße wegen der Marktvolatilität sowie der aktuellen Tendenz des Marktes ge- und verkauft. Dies habe auch unter Berücksichtigung der Fundamentaldaten der ge- und verkauften Titel einen relativen Wertverlust dieser Papiere zur Folge. Obwohl es vielleicht altmodisch klinge, habe die Strategie des "günstig Kaufen und teuer Verkaufen" zumindest einen beruhigenden Effekt auf die Märkte, weil bei sinkenden Kursen ge- und bei steigenden Kursen verkauft werde. Vielleicht habe man die Idee der strukturellen Volatilität also doch etwas zu früh zu Grabe getragen.



Ein letztes Wort zu Strategien, die auf den Ab- und Aufbau von Risikoengagements setzen würden: Obwohl solche Aktivitäten die Volatilitätstrends am Markt unter Umständen noch verstärken würden, könnten sie Anlegern maßgeblich dabei helfen, Wertschwankungen abzufedern und somit stetigere Erträge zu erzielen. Dies könne für Investoren mit lediglich moderater Risikotoleranz auf ihrer Suche nach langfristigem Kapitalwachstum durchaus ein erstrebenwertes Ziel sein. Da die Märkte nach Meinung der Experten in Zukunft volatiler tendieren würden, würden sie den Einsatz solcher Strategien begrüßen. Ironischerweise stelle das Wachstum dieser Strategie eine moderne "Tragik der Allmende" dar: Indem sie bestrebt seien, ihre Volatilität auf individueller Ebene besser zu steuern, könnten diese Strategien zusammengenommen sogar einen Anstieg der Volatilität herbeiführen.



Das Markt-Chaos von Anfang Februar habe die Erwartungen der Experten für die Erträge auf Anlageklassenebene kaum beeinflusst. Angesichts solider Weltwirtschafts- und Gewinnaussichten dürften globale Aktien zwar zulegen, aber das Potenzial für einen Anstieg der KGVs scheine lediglich begrenzt zu sein. Gleichzeitig seien Unternehmensanleihen aller Art (Papiere mit Investmentstatus, Hochzinspapiere, vorrangige Kredite, Wandelanleihen) zurzeit attraktiv, zumal die Kredit-Fundamentaldaten nach wie vor solide seien - und zwar trotz relativ enger Zinsdifferenzen. Es stehe also fest, dass die Experten risikobehaftete Anlageformen auch weiterhin eher bevorzugen würden. Dies decke sich auch absolut mit dem anhaltenden Weltwirtschaftswachstum.



Im Gegensatz dazu hätten sich die Erwartungen der Experten für die Volatilität jedoch deutlich verändert. Das wieder anziehende Weltwirtschaftswachstum sowie die Großzügigkeit der Notenbanken hätten die Märkte in den letzten Jahren letztendlich "betäubt". In der Folge seien die Erträge nach oben und die Volatilität nach unten getrieben worden. Die Experten würden davon ausgehen, dass sich diese einzigartige Phase nun allmählich ihrem Ende nähere.



Zunächst einmal würden die Experten die Auffassung vertreten, dass sich die Erwartungen der Anleger inzwischen derart verändert hätten, dass dies auch das allgemeine Marktumfeld beeinflusst habe. Dazu würden beispielsweise die Erwartungen auf eine letztlich wieder (wenn auch moderat) ansteigende Inflation, auf Renditen, die auf ein wettbewerbsfähigeres Niveau zurückkehren würden, sowie auf eine nicht mehr so lockere Strategie der Notenbanken zählen. Im Wesentlichen scheinen sich die Märkte mittlerweile einfach näher am Abgrund zu bewegen, sodass sie für zufällige Volatilitätsphasen wieder vergleichsweise anfällig seien.



Darüber hinaus kämen die Experten auf ihre zwar fehlerhafte, aber durchaus nützliche Theorie der strukturellen Volatilität zurück. Sobald niedrige Zinsen und die Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken nichts mehr verschleiern würden, würden die Märkte wahrscheinlich Zeuge ausgeprägterer und vergleichsweise unberechenbarer Wertschwankungen werden, weil auf eine Steuerung der Volatilität abzielende Strategien ihr Risiko anlassbedingt verringern und wieder erhöhen würden. Damit dürfte die Ära einer extrem niedrigen Volatilität wohl definitiv vorbei sein. (05.03.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Im Februar erlebte die Volatilität sechs Tage lang ein Revival, so David Lafferty, Senior Vice President und Chief Market Strategist bei Natixis Investment Managers.Dies gelte sowohl für die statistisch belastbarere Definition als "Auf und Ab des Marktes" als auch für die einfachere Beschreibung - den Verlust von Anlagegeldern. Nahezu aus heiterem Himmel habe es Aktieninvestoren eiskalt erwischt. Schockiert sei man insbesondere darüber gewesen, dass diese Turbulenzen zu einem Zeitpunkt aufgetreten seien, als praktisch niemand an einer wieder anziehenden Weltwirtschaft gezweifelt habe. Allerdings seien die Wertschwankungen dann auch ebenso schnell wieder gegangen wie sie gekommen seien, sodass sich die Aktienkurse in der Folge wieder erholt hätten.Was bedeute diese Episode nun aber für Aktieninvestoren? Das wisse leider niemand so genau. Derart heftige Kurskorrekturen könnten Vorboten ausgeprägterer Verkaufswellen, aber auch ganz natürliche Atempausen eines länger andauernden Haussemarktes sein. Obwohl die Auswirkungen auf die kurzfristige Tendenz der Aktienkurse also unklar seien, hätten sich die Experten aufgrund dieser Korrektur viele Gedanken darüber gemacht, was diese Episode im Hinblick auf die Marktvolatilität sowie die Portfolios der Anleger bedeuten könnte.Die Kurskorrektur aus diesem Monat habe die Experten dazu veranlasst, eine ihrer Lieblingstheorien aus der Mottenkiste zu holen - die Idee, dass die Märkte strukturell volatiler geworden seien. Einfach gesagt bedeute dies, dass die Wertpapierkurse in Zukunft wahrscheinlich heftiger und abrupter schwanken dürften, weil sich die Funktionsweise der Märkte grundlegend verändert habe. Im Kern beruhe diese Idee auf der Theorie, dass ein rasanter technologischer Fortschritt sowie ein schneller Wertpapierhandel dazu geführt hätten, dass immer mehr Vermögenswerte völlig unberechenbar durch das Finanzsystem jagen würden.Dazu hätten auch die zunehmende Verbreitung von ETFs, Derivaten und automatisierten Handelsstrategien beigetragen. Dadurch aber würden Schwankungen der Wertpapierkurse verstärkt, was den Stress für Anleger noch erhöhe. Darüber hinaus hätten die politischen Entscheidungsträger in diesem Fall weniger Möglichkeiten zu intervenieren, weil die Haushaltsdefizite ansteigen würden, während die Notenbanker ihr Pulver mittlerweile ja praktisch verschossen hätten. Deshalb könnten zukünftige Verkaufswellen heftiger ausfallen und länger anhalten.Beispiele dafür seien unter anderem der "Flash Crash" des S&P 500® aus dem Mai 2010 oder die kurzzeitige Rally von US-Staatsanleihen aus dem Oktober 2014 - ausgeprägte, unerklärliche Kursveränderungen, für die sich kaum Ursachen hätten identifizieren lassen. Die Experten hätten daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass sich Anleger auch unabhängig von der aktuellen Nachrichtenlage auf ein riskanteres Investmentumfeld einstellen sollten.Leider habe sich die Theorie der strukturellen Volatilität im Wesentlichen als nicht zutreffend erwiesen. Im Nachhinein betrachtet hätten die Notenbanken die Märkte uneingeschränkt gestützt, indem sie praktisch aus dem Nichts Liquidität herbeigezaubert hätten (z.B. im Rahmen der QE-Maßnahmen). Gleichzeitig seien die Kurzfristzinsen in negatives Terrain geschleust worden. Diese außerordentliche monetäre Unterstützung habe dazu geführt, dass sich die Aussichten für das Weltwirtschaftswachstum erheblich verbessert hätten.In Verbindung mit einem kräftigeren Wachstum und diesem Schub seitens der Notenbanken hätten diese Faktoren eine Marktphase zur Folge gehabt, in der sowohl die tatsächliche als auch die implizite Volatilität historisch niedrig gewesen seien. Obwohl die Experten mit ausgeprägteren Wertschwankungen gerechnet hätten, sei die Volatilität sogar noch zurückgegangen - und zwar deutlich. Soviel also zur strukturellen Volatilität.