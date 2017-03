Tradegate-Aktienkurs mybet Holding-Aktie:

Kurzprofil mybet Holding SE:



Die mybet Holding SE (vormals JAXX SE) (ISIN: DE000A0JRU67, WKN: A0JRU6, Ticker-Symbol: XMY) ist eine Finanz-Holding, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen der Glücksspielbranche hält und auf die Bereiche Sportwetten sowie Casino und Poker fokussiert ist. Das Unternehmen verfügt über eigene leistungsfähige Software-Lösungen, exklusive Rechte und Lizenzen sowie über die erforderlichen Schnittstellen zu staatlichen Glücksspielorganisationen, um jede Art von Wettprodukten über elektronische Medien und klassische Vertriebswege an Endkunden zu vertreiben. mybet profitiert dabei von der gesamten Wertschöpfungskette im Online-Glücksspiel: von den Vermittlungsprovisionen und Nutzungsentgelten über Buchmachererlöse bis hin zu Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen. Derzeit ist mybet an Unternehmen in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Belgien, Gibraltar und auf Malta beteiligt. (15.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - mybet Holding-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mybet Holding SE (ISIN: DE000A0JRU67, WKN: A0JRU6, Ticker-Symbol: XMY) unter die Lupe.Am 8. März sollte der Verhandlungstermin im Westlotto-Verfahren vor dem OLG Düsseldorf stattfinden. Es bestehe kein Zweifel mehr daran, dass mybet aus diesem Verfahren einen Millionenbetrag zugesprochen bekomme. Nur die Höhe sei noch nicht klar. Auf diesen Event am 8. März sei fleißig gezockt worden. Die mybet Holding-Aktie habe massiv angezogen. In den letzten Tagen hätten sich die Experten schon über die auffällige Kursschwäche des Papiers gewundert. Am Freitagabend, kurz vor 20:00 Uhr, habe mybet dann die Katze aus dem Sack gelassen. Der Termin sei auf Mitte Juli 2017 verschoben worden. Die Meldung sei aus Sicht der Experten sehr spät gekommen. Der Senat werde das Unternehmen wohl kaum am Freitag um 19:00 Uhr über die Verschiebung informiert haben. Der Kursrutsch im Vorfeld deute daraufhin, dass hier einige besser informiert gewesen seien. Das Papier scheine von Insidern verseucht zu sein.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die mybet Holding-Aktie weiter zu meiden. (Analyse vom 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs mybet Holding-Aktie:0,471 EUR +0,21% (14.03.2017, 17:14)