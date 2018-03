Börsenplätze mutares-Aktie:



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (06.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Bei der Beteiligungsgesellschaft stehe ein Börsengang aus dem Portfolio auf der Agenda. Das erfahren die Experten von "Vorstandswoche.de" am Rande einer Börsenveranstaltung in Frankfurt. Objekt für ein IPO sei die STS Group AG. Die Firma entwickle und produziere innovative Lösungen zur Schall- und Wärmedämmung im Motor- und Innenraum von Fahrzeugen sowie Innen- und Außenverkleidungsteile für leichte und schwere LKW. Das Unternehmen solle Einnahmen von etwa 400 Mio. Euro einfahren und dabei entsprechend profitabel arbeiten.Überraschend habe mutares jüngst verkündet, dass CEO Axel Geuer mit sofortiger Wirkung abberufen worden sei. Künftiger CEO sei Robin Laik, der mutares gemeinsam mit Geuer gegründet habe. Wie zu hören sei, sollten sich die beiden nicht mehr ganz grün gewesen sein. Geuer habe gegen Laik jetzt den Kürzeren gezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link