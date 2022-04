Der seit fast 30 Jahren von der Bank of America ermittelte Index, der den Optimismus der Profi-Investoren messe, sei im April auf -75% gefallen. Bislang habe das Tief im August 2006 bei -70% gelegen.



Als größtes Risiko für den Markt würden die 292 Fondsmanager, die insgesamt 833 Mrd. USD Anlegergelder managen würden, zu 26% eine globale Rezession sehen. 25% würden die falkischen Zentralbanken nennen, 21% die Inflation. Der Ukraine-Krieg sei von 16% der Investmentprofis genannt worden. 64% der Befragten würden erwarten, dass der S&P 500 zuerst unter die Marke von 4.000 Punkten falle, bevor dem Index der Sprung über 5.000 Zähler gelinge. Eine gute Wahl seien derzeit Cash, Rohstoffe, die Gesundheitsbranche und Energie.



Die miese Stimmung sei für die Börse prinzipiell ein positives Zeichen, denn pessimistische Investoren seien unterinvestiert, sodass die Kurse bei den kleinsten positiven Überraschungen schnell Fahrt aufnehmen könnten. Wer wie Buffett gierig sei, wenn andere ängstlich seien, sei dem Aktienmarkt langfristig klar voraus. (12.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - So schnell könne es gehen: Vor wenigen Monaten seien die institutionellen Investoren angesichts des nahenden Pandemieendes noch optimistisch wie nie zuvor für die Weltwirtschaft gewesen - in der aktuellen Umfrage der Bank of America sei die Stimmung komplett gekippt, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für die Aktienkurse sei das im Prinzip ein gutes Zeichen.