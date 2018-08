Börse Stuttgart-Aktienkurs mic-Aktie:

0,49 EUR +1,03% (17.08.2018, 09:15)



ISIN mic-Aktie:

DE000A0KF6S5



WKN mic-Aktie:

A0KF6S



Ticker-Symbol mic-Aktie:

M3B



Kurzprofil mic AG:



Als Venture-Capital-Investor beteiligt sich die Münchner mic AG (ISIN: DE000A0KF6S5, WKN: A0KF6S, Ticker-Symbol: M3B) frühzeitig an aussichtsreichen Unternehmen schwerpunktmäßig in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things, Telemedizin und Wearable Technologies.



Mithilfe ihres internationalen Netzwerks verhilft die mic-Gruppe den Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu. (17.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A0KF6S5, WKN: A0KF6S, Ticker-Symbol: M3B) spekulativ zu kaufen.Der im Juli veröffentlichte Jahresabschluss von mic dokumentiere, dass das Management bei der Restrukturierung der Gesellschaft gute Fortschritte gemacht habe. Binnen Jahresfrist sei das Rohergebnis von -1,34 auf 1,31 Mio. Euro gedreht und habe damit über den Analystenerwartungen (0,4 Mio. Euro) gelegen. Wesentliche Beiträge hätten Erlöse aus Veräußerungen und aus Dienstleistungen für die Töchter geliefert. Unter dem Strich habe daraus ein kleiner Überschuss von 83,7 Tsd. Euro resultiert, nach einem Verlust von 29,7 Mio. Euro im Vorjahr. Steffen habe mit einem Fehlbetrag von -1,06 Mio. Euro gerechnet. Dennoch sei die Restrukturierung noch nicht komplett abgeschlossen. Einige kleinere Gesellschaften müssten noch abgewickelt werden, und mit ehemaligen Vorständen bestünden noch diverse Streitfragen, die geklärt werden müssten. Auch der anvisierte umfangreiche Wandel von in der Vergangenheit ausgereichten Darlehen an die Zwischenholdings in Eigenkapital sei erst bei zwei Gesellschaften (micData und Smarteag) vollzogen worden und stehe für 4industries noch aus.Noch müssten Altlasten abgearbeitet werden, zugleich würden aber auch die identifizierten Kernprojekte vorangetrieben. In den letzten Monaten habe der Fokus vor allem auf der Neupositionierung von micData und auf dem anvisierten Börsengang von IQ Sensing in Australien gelegen, aktuell stehe nun auch die Beschleunigung des Wachstums von SHS und der Roll-out des Geschäftsmodells von Chainledger auf der Agenda. Zuletzt habe es dazu kaum Neuigkeiten gegeben. Der Analyst gehe davon aus, dass es angesichts des kleinen Teams und der vielen Aufgaben etwas langsamer vorangehe als zunächst geplant, weshalb er sein Bewertungsmodell adjustiert habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze mic-Aktie: