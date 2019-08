Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (14.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Energieunternehmens innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), erhöht aber das Kursziel von 35 auf 36 Euro.Das bereinigte/operative Q2-Zahlenwerk habe sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schwach habe sich in den ersten beiden Quartalen 2019 das Vertriebsgeschäft entwickelt, v.a. in Großbritannien (defizitär). Der Ergebnisausblick für 2019 sei erneut bestätigt worden. Die EU-Kommission habe sich nun Deadline bis zum 20.09.2019 bezüglich der Prüfung der geplanten Übernahme von innogy durch E.ON gesetzt. Die Kursentwicklung der innogy-Aktie werde v.a. durch das weitere Vorgehen von E.ON bestimmt. Angesichts der Geschäftsentwicklung von innogy verfüge E.ON über gute Argumente die innogy-Aktien, auf die noch kein Zugriff gesichert worden sei, niedriger abzufinden als das im Rahmen der abgeschlossenen Übernahmeofferte geschehen sei.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die innogy-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 35 auf 36 Euro angehoben. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze innogy-Aktie: