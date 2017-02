Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (20.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktie: Das sieht gut aus - ChartanalyseInnogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist seit April 2016 eine Tochter von Energieversorger RWE, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen erzeuge Strom aus erneuerbaren Energien, betreibe mit 574.000 Kilometern, der rund eineinhalbfachen Strecke von der Erde zum Mond, das größte Stromnetz Mitteleuropas in Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei sowie Ungarn und vertreibe Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund achtzehn Milliarden Euro bezeichne sich Innogy selbst als Deutschlands wertvollstes Energieunternehmen. Seit November ansteigende Tiefs würden zunächst eine stabile Grundtendenz der innogy-Aktie kennzeichnen. Darüber hätten sich anfangs fallende Hochs ergeben, wodurch sich ein Dreieck ergeben habe. Auch dieser Formation hätten die Notierungen mit einem seit Anfang Februar laufenden Anstieg um 32,80 Euro nach oben aus gebracht, der aktuell mit einer Trendgerade um 33,70 Euro beschrieben werden könne, und hätten in diesen Tagen das Hoch von Ende November bei 34,06 Euro erreicht. Den entscheidenden Schritt nach oben hätten die Notierungen bereits zum Start in die neue Woche versucht.Mit dem derzeitigen Schwung könnte der Ausbruch nach oben folgen, wodurch sich das bisherige Hoch der seit Oktober an der Börse notierten Aktie bei 38,73 Euro als Ziel steigender Notierungen ergeben könnte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:34,08 EUR +0,52% (20.02.2017, 10:30)