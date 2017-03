Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

35,409 EUR +0,56% (24.03.2017, 15:15)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie: A2AADD

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland: IGY

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen möchte man innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Das Unternehmen verbindet das breite Know-how der Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauet es den Energiemarkt der Zukunft und treibt die Energiewende voran.



innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands. (24.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktie: Übernahmespekulationen sorgen für Aufwind - AktienanalyseDie Neuordnung der deutschen Energiebranche, die 2016 mit den Aufspaltungen von E.ON und RWE begonnen hatte, scheint in eine neue Runde zu gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In der vergangenen Woche hätten Spekulationen, wonach der französische Engie-Konzern ein Auge auf Innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) geworfen habe, der Aktie der RWE-Tochter auf die Sprünge verholfen. In der Spitze sei es für den MDAX-Titel auf gut 36 Euro nach oben gegangen - der höchste Stand seit Anfang November 2016. Die Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtet, dass sich Engie derzeit mit Experten berate. Eine finale Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, der Deal könne auch noch abgeblasen werden.Die Experten vom "ZertifikateJournal" hatten bereits in ZJ 44/2016 auf eine mögliche Übernahme von Innogy hingewiesen. Auf einen Käufer Engie sollten sich Anleger laut den Analysten von HSBC allerdings keine allzu große Hoffnung machen. Es gebe mehrere Gründe, die dagegen sprächen. So drohe eine Minderung des Einflusses des französischen Staates als Großaktionär, sollte Engie für eine Übernahme das Kapital erhöhen. Andernfalls würde sich die Schuldenlage deutlich verschlechtern. Zudem passe Innogy nicht wirklich gut zu den Wachstumsambitionen der Franzosen, bei denen Energieeffizienz sowie Solarstrom eine große Rolle gespielt hätten. Nicht zu vergessen sei, dass RWE die Mehrheit an Innogy behalten wolle.Aktuell würden RWE noch knapp 77 Prozent gehören. Gleichwohl habe der Energiekonzern erklärt, dass er sich bei der Neuordnung der Energiebranche alle Möglichkeiten offen halte: "Wir sind in regelmäßigen Kontakten mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern", habe Konzernchef Rolf Martin Schmitz auf der Bilanzpressekonferenz gesagt. "Es gibt einen klaren Aufsichtsratsbeschluss, der besagt, wir können abverkaufen bis auf 51 Prozent", habe Schmitz gesagt. Verkaufsdruck bestehe allerdings nicht. (Ausgabe 11/2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:35,435 EUR +0,57% (24.03.2017, 15:01)